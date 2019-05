Le Vlaams Belang a misé une bonne partie de son énergie et de son trésor de guerre électoral sur les réseaux sociaux, Facebook en tête. Cela a payé.

La VRT a récemment demandé à Facebook et à Google (YouTube) de leur communiquer les dépenses des partis flamands entre mars et mai 2019. Résultats : les partis flamands ont investi plus de 800.000 euros dans les publicités sur les réseaux sociaux. À lui seul, le Vlaams Belang a dépensé la moitié de ce montant. Ces chiffres en disent long sur la stratégie adoptée par le parti d'extrême droite. Alors, le Vlaams Belang doit-il son succès électoral de ce 26 mai à Facebook ?

...