L'aventure de la foi n'est pas une balade tranquille, où chacun choisit son itinéraire et sa direction sans jamais hésiter aux embranchements, prévient l'abbé de Beukelaer. Pour cet amateur de voile, il s'agit plutôt d'une navigation en mer.



Vicaire général du diocèse de Liège, blogueur et chroniqueur, Eric de Beukelaer est le plus médiatique des prêtres catholiques belges. L'ancien porte-parole des évêques de Belgique (de 2001 à 2010) associe la foi et le doute dans sa quête de sens. Vous arrive-t-il de douter? Toute aventure humaine, dont l'amour, l'amitié mais aussi la foi, passe d'éclaircie en brouillard. C'est comme une respiration: il n'y a inspiration que parce qu'il y a expiration. Même les mystiques connaissent le phénomène de la "nuit de la foi": ils restent parfois des années sans ressentir la présence de Dieu. Donc, oui, il m'arrive de vivre le doute. A certains moments, la présence de Dieu s'impose à moi comme une douce évidence. A d'autres, plus du tout. Ce doute purifie ma foi et me fait graduellement passer d'une adhésion chargée de projections infantiles à une confiance adulte en un amour infini qui nous précède, nous accompagne et nous attend. Vous vous posez beaucoup de questions avant d'agir? Je suis de tempérament secondaire: les rencontres, pensées, événements tournent dans ma tête. Pourtant, une intuition peut me faire faire des choses radicales. Quand, un peu après l'âge de 20 ans, l'étudiant en droit que j'étais a ressenti l'appel intérieur à devenir prêtre, ma vie a basculé en deux jours. Prêtre et théologien, vous appréciez les joutes avec des personnalités athées. Pour mettre à l'épreuve vos certitudes? Cela souligne la richesse de la rencontre avec celui qui est différent, du moins si cette rencontre se vit de part et d'autre dans l'écoute et le respect. De 16 à 18 ans, j'ai eu la chance de vivre dans un collège international gallois, dont c'était le projet éducatif. Avez-vous connu une période de grande incertitude? Rien de dramatique, mais peu avant la quarantaine, j'ai traversé une crise du sens de mon engagement. Je pense que j'en suis sorti plus lucide sur moi-même.