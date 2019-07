En Suède, depuis le ramdam écologique de Greta Thunberg, les aéroports nationaux ont vu leur activité baisser. Les appels à boycotter l'avion pour des raisons environnementales dépassent désormais les frontières nordiques et semblent trouver écho. Vraiment ? Les aéroports et compagnies belges n'ont rien remarqué. Et ne tablent pas du tout sur une décroissance, persuadés que les voyageurs n'arrêteront jamais de s'envoyer en l'air.

Il le demande " gentiment ". Avis à tous les passagers : prière de " voyager responsable ", svp. " Avez-vous toujours besoin de vous rencontrer en face à face ? Ne pourriez-vous pas prendre le train, plutôt ? " Pieter Elbers, président et CEO de KLM Airlines, a signé début juillet une lettre ouverte publiée entre autres dans le New York Times et le Guardian, appelant le monde de l'aviation et ses usagers à " unir leurs forces " pour construire un avenir durable, baignant dans le biofuel et compensant ses émissions de CO2. Si le boss d'une des plus importantes compagnies aériennes le demande gentiment... Manquerait plus qu'il appelle à boycotter le ciel, le patron néerlandais !

...