Plus de 11 000 inscriptions sont enregistrées dans les quelque 180 écoles d'été organisées en juillet et en août par 98 communes flamandes. "L' engagement et l'enthousiasme sont grands. Pour les élèves les plus vulnérables, cela signifie un monde de différence", réagit Ben Weyts (N-VA), ministre de l'Enseignement, heureux de cette participation en hausse: l'été dernier, 7 500 élèves avaient pris part à cette initiative destinée à remédier au décrochage scolaire causé par la crise sanitaire.