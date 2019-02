"En créant son propre parti, Alain Destexhe s'exclut du MR"

M. Destexhe a annoncé qu'il lançait un nouveau parti baptisé provisoirement "Liste Destexhe" en vue des élections générales du 26 mai prochain. Une sorte de "N-VA francophone", a-t-il précisé. "Nous avons appris la nouvelle via la presse ce matin", a indiqué Christophe Cordier, avant de préciser: "les statuts du MR sont clairs, le fait de se présenter sur une liste concurrente, signifie l'auto-exclusion".

Selon le porte-parole des libéraux francophones, les discussions échangées ces dernières semaines entre Didier Reynders (vice-Premier ministre et président de la fédération bruxelloise du MR), Olivier Chastel (président du parti jusqu'il y a une dizaine de jours) et Alain Destexhe n'ont porté que sur la place que pourrait occuper le député-sénateur, et non sur le programme. "La place qu'on lui proposait ne lui convenait-elle pas? ", s'est interrogé M. Cordier.

Au delà de cet incident, le parti libéral dit poursuivre son travail programmatif qui est participatif. "Tous les membres et non-membres peuvent apporter des amendements au programme, lequel sera soumis au vote des militants lors d'un congrès organisé fin mars".