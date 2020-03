629 personnes ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures en raison de leur infection au nouveau coronavirus, indique dimanche Sciensano dans son bulletin quotidien. Au total, 4.138 lits sont occupés par des personnes atteintes de la maladie Covid-19, dont 867 en soins intensifs.

431 décès sont à déplorer, soit 78 de plus que samedi 28 mars.

"Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours", souligne l'Institut scientifique de santé publique. La grande majorité des défunts étaient âgés de plus de 65 ans. Une part significative était toutefois âgée de 45 à 64 ans et quelques décès sont répertoriés dans la tranche d'âge 25-44 ans.

En outre, 1.702 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus, ce qui porte le total des cas de contamination avérés en Belgique à 10.836. Parmi les nouveaux diagnostics, 906 étaient en Flandre (53%), 691 en Wallonie (41%) et 85 à Bruxelles (5%). Pour 20 cas, les données sur le lieu de résidence doivent encore être consolidées.

Au total, la Flandre compte le plus de contaminations, avec 6.381 cas (59%). Suivent la Wallonie (3.187 cas, 29%) et Bruxelles (1.065, 10%). Les données sur le lieu de résidence ne sont pas disponibles pour 203 infections.

Il faut toutefois noter que ces données ne reflètent pas le nombre exact de personnes infectées dans le pays, les tests n'étant pas généralisés à toute la population.

Du côté des hospitalisations, 629 personnes atteintes de la maladie Covid-19 ont été admises à l'hôpital ces 24 dernières heures. 296 ont, elles, été autorisées à quitter l'établissement hospitalier dans lequel elles ont été prises en charge. Au total, 4.138 lits d'hôpital sont occupés par des patients atteints du nouveau coronavirus, dont 867 en soins intensifs. "Entre le 15 et le 28 mars, 4.542 patients avec le Covid-19 sont entrés à l'hôpital et 1.359 personnes ont quitté hôpital", précise Sciensano.

431 décès sont à déplorer, soit 78 de plus que samedi 28 mars. "Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours", souligne l'Institut scientifique de santé publique. La grande majorité des défunts étaient âgés de plus de 65 ans. Une part significative était toutefois âgée de 45 à 64 ans et quelques décès sont répertoriés dans la tranche d'âge 25-44 ans. En outre, 1.702 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus, ce qui porte le total des cas de contamination avérés en Belgique à 10.836. Parmi les nouveaux diagnostics, 906 étaient en Flandre (53%), 691 en Wallonie (41%) et 85 à Bruxelles (5%). Pour 20 cas, les données sur le lieu de résidence doivent encore être consolidées. Au total, la Flandre compte le plus de contaminations, avec 6.381 cas (59%). Suivent la Wallonie (3.187 cas, 29%) et Bruxelles (1.065, 10%). Les données sur le lieu de résidence ne sont pas disponibles pour 203 infections. Il faut toutefois noter que ces données ne reflètent pas le nombre exact de personnes infectées dans le pays, les tests n'étant pas généralisés à toute la population. Du côté des hospitalisations, 629 personnes atteintes de la maladie Covid-19 ont été admises à l'hôpital ces 24 dernières heures. 296 ont, elles, été autorisées à quitter l'établissement hospitalier dans lequel elles ont été prises en charge. Au total, 4.138 lits d'hôpital sont occupés par des patients atteints du nouveau coronavirus, dont 867 en soins intensifs. "Entre le 15 et le 28 mars, 4.542 patients avec le Covid-19 sont entrés à l'hôpital et 1.359 personnes ont quitté hôpital", précise Sciensano.