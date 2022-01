Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré vouloir "embêter le virus et pas embêter les gens", exprimant son désaccord avec les propos controversés d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, dans une interview au journal Le Soir.

"Clairement, ce n'est pas mon vocabulaire", a réagi le Premier ministre belge, interrogé sur les déclarations du président français qui a dit avoir envie d'"emmerder" les non-vaccinés contre le Covid-19. Alexander De Croo a mis en garde contre "une politique de division qui consisterait à aller embêter une partie de la population".

"Je pense pour ma part qu'il faut embêter le virus et pas embêter les gens", a-t-il poursuivi, tout en reconnaissant que, "pour embêter le virus, il faut un maximum de gens qui se font vacciner". "Je continue à penser qu'il vaut mieux convaincre des gens que les obliger", a-t-il ajouté.

Le président français Emmanuel Macron a affirmé vendredi "assumer totalement" ses propos tenus dans un entretien au Parisien mardi, critiquant les non-vaccinés qui "font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan".

Interrogé sur la possibilité pour la Belgique de transformer son pass sanitaire en pass vaccinal comme en France, le Premier ministre a répondu que cette solution était à "analyser". "Mais, quelle que soit la décision prise, il me paraît très important d'ajouter que le Covid Safe Ticket est et doit rester un outil d'exception, temporaire", a-t-il dit.

