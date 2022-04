Le buste d'Elio Di Rupo a pris sa place dans les couloirs de la Chambre aux côtés de ses prédécesseurs à la fonction de Premier ministre. L'intéressé l'a inauguré au cours d'une réception officielle aux côtés de la présidente de l'assemblée, Eliane Tillieux.

La sculpture en bronze est l'oeuvre de l'artiste français Gérard Lartigue. L'homme est l'auteur du buste de l'un des professeurs à l'université de M. Di Rupo, Jacques Franeau, qui a séduit l'ancien Premier ministre, mais aussi d'une autre personnalité, plus connue du grand public... l'écrivain Michel Houellebecq.

M. Di Rupo est l'une des figures marquantes de l'histoire politique belge. Fils orphelin d'un mineur italien et d'une mère qui ne savait ni lire ni écrire, il a mené une carrière qui l'a conduit à la présidence du PS, à la ministre-présidence wallonne, qu'il occupe depuis 2019 pour la troisième fois, et au poste de Premier ministre de 2011 à 2014, point culminant de son parcours politique.

"Celui qui prend place dans cette galerie est le fils d'une gueule noire et d'une mère illettrée. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle a cru à la grande et belle promesse du socialisme démocratique. Elle m'a poussé à étudier, et en me poussant, c'est une certaine idée de la Belgique, plus juste et plus égalitaire, qu'elle a fait avancer. Je pense à elle et j'espère de tout coeur que la Belgique ne cessera jamais d'être une terre d'émancipation", a déclaré M. Di Rupo.

L'ex-Premier ministre a rappelé le travail colossal qui a mené à la sortie de crise en 2011, après 541 jours sans gouvernement fédéral de plein exercice. Il a salué les présidents de parti qui, à l'époque, ont permis aux négociations d'aboutir ainsi que le roi Albert II et son chef de cabinet, Jacques van Ypersele, présent à la cérémonie. Il a aussi réservé un hommage particulier à la vice-Première ministre PS de 1999 à 2014, Laurette Onkelinx, à qui une "complicité éthique et politique" le lie depuis 35 ans.

