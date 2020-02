Le ministre-président wallon suit de peu le Vlaams Belang. Plus que jamais, les politiques partent à la conquête du réseau social des jeunes.

Le carnaval fait politiquement beaucoup parler de lui cette année. Après les errements antisémites consternants d'Alost, qui continuent à faire l'objet de nombreuses et légitimes dénonciations, le carnaval de Binche offre un approche plus éternelle et bon enfant.

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, l'a bien compris. Il en a profité pour danser au rythme chaloupé des mélodies carnavalesques. Mais il en a surtout profité pour se lancer sur TikTok, le réseau social dans le vent auprès de la jeunesse.

💻 On est en 2020, et ça, @eliodirupo l’a bien compris. Le voilà maintenant sur #tiktok https://t.co/C0PIpLH8kc — Sylvain Jonckheere (@syjonckheere) February 26, 2020

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">💻 On est en 2020, et ça, <a href="https://twitter.com/eliodirupo?ref_src=twsrc%5Etfw">@eliodirupo</a> l'a bien compris. Le voilà maintenant sur <a href="https://twitter.com/hashtag/tiktok?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#tiktok</a> <a href="https://t.co/C0PIpLH8kc">https://t.co/C0PIpLH8kc</a></p>-- Sylvain Jonckheere (@syjonckheere) <a href="https://twitter.com/syjonckheere/status/1232629174600335360?ref_src=twsrc%5Etfw">February 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Le leader socialiste se lance peu de temps après le Vlaams Belang. Les réseaux sociaux sont devenus un élément vital des stratégies politiques.