Élections communales : Gembloux, tout sauf une ville dortoir

L'enjeu

Avec un accroissement de population parmi les plus élevés de Wallonie, Gembloux a vu le nombre de ses habitants augmenter de 16,3 % entre 2005 et 2015 et, avec lui, un développement du territoire qui a changé le visage de cette commune du Namurois, à la frontière du Brabant wallon. Si le bourgmestre Benoît Dispa (Bailli/CDH) se réjouit de la dynamique qui s'est installée, l'homme veut tout faire pour maîtriser le développement immobilier et urbanistique de Gembloux, en conservant son caractère durable. " La qualité de vie des habitants ne doit pas être mise en péril. Cela vaut notamment pour les zones rurales, à travers la préservation des villages ", prévient-il.

...