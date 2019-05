Trois listes tirées par des ex-présidents de parti, des candidats atypiques aux "places de combat", pas de femme tête de liste côté francophone... Voici tout ce que vous devez savoir sur les enjeux belges des élections européennes avant de mettre votre bulletin dans l'urne.

QUI GAGNE ? QUI PERD ?

Le 26 mai, la Belgique élira 21 eurodéputés, dont 12 Flamands, 8 francophones et 1 germanophone. D'après les projections publiées par le Parlement européen et le site Politico, Ecolo gagnerait un siège aux dépens des socialistes, tandis que le PTB (extrême gauche) pourrait obtenir un premier député européen, pris aux libéraux. Le futur contingent d'élus francophones serait, dans ce cas de figure, composé de 2 Ecolo (+1), 2 MR (-1), 2 PS (-1), 1 PTB (+1) et 1 CDH (=). Du côté flamand, la N-VA réussirait à conserver ses 4 sièges, tandis que Groen (+1), le CD&V (=) et le Vlaams Belang (+1) en auraient chacun deux. Le SP.A garderait son unique siège tandis que l'Open VLD n'en aurait plus que un (-1). La projection n'a pas pris en compte la Communauté germanophone (son eurodéputé sortant, Pascal Arimont, est social-chrétien).

...