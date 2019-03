Elections 2019: Joëlle Milquet renonce à la tête de liste à la Chambre

Joëlle Milquet a annoncé qu'elle ne sera pas tête de liste cdH lors des élections fédérales du 26 mai prochain.

Joëlle Milquet renonce finalement à tirer la liste bruxelloise à la Chambre. L'ancienne présidente du cdH s'est vue proposer une mission par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker concernant le droit les victimes d'actes de violence et de terrorisme. "Joëlle Milquet a décidé d'accepter cette proposition qui l'honore et qui lui permet de concrétiser le travail mené depuis plus d'un an au service des victimes et de s'engager désormais à l'avenir de manière active au niveau européen dans ce secteur, dans le cadre de nouvelles perspectives", explique le communiqué.

Elle a suggéré au président du parti Maxime Prévot que ce soit Georges Dallemagne qui soit tête de liste à la Chambre des représentants.