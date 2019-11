Echec et fin de mission pour le duo Demotte-Bourgeois?

Geert Bourgeois (N-VA) et Rudy Demotte (PS) sont attendus ce lundi chez le Roi pour remettre un rapport au terme d'un mois durant lequel les deux hommes devaient "examiner les bases concrètes en vue de la formation d'un gouvernement fédéral autour de leur parti respectif". Selon selon la RTBF et De Standaard, Bourgeois et Demotte devraient se résoudre à constater leur échec face au souverain.