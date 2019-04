La commission des Relations extérieures de la Chambre approuve la création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits de l'Homme. Mais il ne sera pas compétent en matière de discriminations linguistiques des entités fédérées.

La commission des Relations extérieures de la Chambre a adopté, ce vendredi, à l'unanimité moins la N-VA, une proposition de loi CD&V-MR-CDH "portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits de l'Homme" (IFPPH). Les partis flamands et le MR ont rejeté l'amendement de Georges Dallemagne (CDH) visant à étendre les compétences d'Unia, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, au traitement individuel des plaintes portant sur des discriminations linguistiques. PS et Ecolo ont voté pour. La proposition de loi sera mise au vote, le jeudi 25 avril, lors de la dernière séance plénière de la législature. La majorité MR-CD&V-Open VLD, délestée des nationalistes flamands, espère ainsi concrétiser in extremis un engagement de législature et répondre à ses obligations internationales. Les ministres de la Justice et de l'Égalité des chances, Koen Geens et Kris Peeters, tous deux CD&V, ont loué le "rôle pionnier de la Belgique en matière de droits de l'Homme" Tout comme le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders (MR). Mais...

...