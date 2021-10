Depuis ce vendredi 15 octobre, l'utilisation du Covid Safe Ticket est élargie dans la Région bruxelloise. Quels sont les secteurs concernés ? Y a-t-il des exceptions ? On fait le point.

Le Covid Safe Ticket est obligatoire pour les clients des restaurants et cafés à l'intérieur, mais pas pour les clients s'installant en terrasse. Si vous ne consommez qu'à l'extérieur, le CST ne sera pas requis pour aller aux toilettes ou payer l'addition au comptoir.

Le take-away, commander un plat dans un snack et les restaurants sociaux ne sont pas non plus concernés.

Il n'est pas requis dans les hôtels bruxellois, sauf pour entrer dans le restaurant ou l'espace de congrès/foire de l'établissement.

Quels sont les secteurs qui sont exemptés de cette obligation? Il y a quelques lieux/situations où le Covid Safe Ticket n'est pas requis, car considérés comme privés et/ou essentiels. Il s'agit des transports publics, des services publics (administration communale, CPAS...), des activités éducatives, des magasins/centres commerciaux et de votre lieu de travail. Cela ne concerne pas non plus la sphère privée (sauf évènements de plus 50 personnes à l'intérieur/200 à l'extérieur).

