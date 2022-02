Voilà un mois que Natacha de Crombrugghe (28 ans) de Linkebeek a disparu au Pérou. Depuis lundi, trois enquêteurs belges sont sur place pour participer aux recherches. Le signe que l'on se dirige vers une piste criminelle ? Les disparitions à l'étranger ne sont pas aussi rares qu'imaginé. Retour sur d'autres affaires similaires et explications sur la manière dont la police belge peut intervenir dans ce genre de situations.

Trois enquêteurs belges (deux de la police fédérale et un de la cellule des personnes disparues) se sont envolés ce lundi vers le village de Cabanaconde, où Natacha de Crombrugghe a laissé son sac à dos dans une auberge. Elle y est arrivée le 23 janvier au soir et souhaitait partir le lendemain à l'aube pour une randonnée à travers l'une des gorges les plus profondes au monde. Dans ce décor sauvage et hostile, une chute va rapidement être envisagée. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les recherches se poursuivent. Plus de quatre-vingts sauveteurs et policiers péruviens ont ratissé la zone. Selon l'ambassadeur belge au Pérou, ils ont déjà fouillé plus de 90% de la région. Un mois après sa disparition, le sort de la jeune Belge reste un mystère.

"La vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé et c'est pour cela que l'on doit faire une enquête qui n'exclut aucune piste. Or être sur place nous permet non seulement de mieux comprendre ce qui a pu se produire, mais aussi de tirer au clair les différentes informations disponibles et parfois contradictoires que l'on reçoit. Loin de chercher à interférer avec la police locale, on est surtout là pour aider les enquêteurs péruviens, notamment en tirant profit de l'analyse du GSM, du compte bancaire, des réseaux sociaux, des données médicales et des témoignages des proches que l'on a déjà réalisée en Belgique", indique au Vif David Rimaux, commissaire à la cellule des personnes disparues. Si les enquêteurs ne se sont rendus qu'un mois après la disparition sur place, c'est parce que ce genre de déplacement n'est possible que si une plainte a aussi été déposée en Belgique. "Or sa disparition n'a été signalée que le 30 janvier aux Affaires étrangères et une plainte a été introduite le 4 février au commissariat d'Uccle. Ce n'est qu'à partir de là que la police belge a pu lancer la procédure. Et ce n'est qu'après avoir reçu l'accord des autorités péruviennes que les trois enquêteurs ont pu se rendre là-bas. Ils devraient, selon l'évolution sur place, rester une grosse semaine au Pérou" précise encore David Rimaux. Vers la piste criminelle ? Le fait que deux enquêteurs de la police fédérale accompagnent l'enquêteur de la cellule des personnes disparues indique que les autorités judiciaires belges prennent également en compte la possibilité que Natacha ait été victime d'un acte criminel. Un avis qui serait partagé par les proches de la jeune fille. Tout au long de son voyage, la famille de Natacha a pu la suivre pas à pas grâce à une application spéciale pour les voyages. Ils savaient où elle se trouvait à tout moment (ou en tout cas dès qu'il y avait du wifi) et la jeune fille pouvait taguer des photos. Mais la dernière fois que l'application a envoyé un signal, elle n'avait pas encore quitté Cabanaconde pour la gorge. Donc, pour l'instant, il n'existe pas la certitude absolue qu'elle ait même jamais quitté le village. Les dernières images de la jeune femme sont celles d'une caméra de vidéosurveillance du village de Cabanaconde lorsqu'elle est à la recherche d'une auberge. Natacha était arrivée tard dans la soirée du dimanche 23 janvier et aurait visité deux auberges avant d'en choisir une troisième. "Elle voyageait seule", a déclaré l'hôtesse de cette dernière auberge à la police péruvienne et "elle est partie le lendemain pour un trek, en laissant une partie de ses bagages". Son sac à dos a effectivement été retrouvé dans cette auberge, a confirmé le parquet. Plusieurs alertes et pistes ont déjà été évoquées dans divers médias depuis sa disparition (des vêtements auraient été retrouvés, on l'aurait aperçue dans certains endroits, on aurait retrouvé un corps), mais toutes se sont révélées fausses et il convient donc de rester prudent. En l'état de ce qui est rendu public de l'affaire, il n'existe, à l'heure d'écrire ces lignes, aucune certitude sur qui est arrivé à Natacha de Crombrugghe. Les cas de disparition de Belges en vacances comme celui de Natacha de Crombrugghe sont heureusement exceptionnels. Il est cependant très difficile de savoir exactement combien de Belges disparaissent à l'étranger chaque année, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que tous les cas ne sont pas systématiquement répertoriés. En effet, une déclaration de disparition à l'étranger se fait suite à la demande des proches. Rien n'interdit en effet à une personne majeure de disparaître de son plein gré. Ou, pour le dire plus prosaïquement, si personne ne s'en inquiète ou que la disparition n'a rien d'inquiétant, celle-ci passera inaperçue. Il est donc tout à fait possible que des disparitions passent sous les radars des affaires étrangères ou de la police. Selon Marie Cherchari, la porte-parole du SPF affaires étrangères, il y a eu 34 dossiers ouverts pour disparition inquiétante à l'étranger en 2021. Vingt d'entre eux ont pu être clôturés, pour différentes raisons (malentendu, décès...) La seconde raison pour laquelle il est difficile de chiffrer les disparitions inquiétantes à l'étranger est que, pour qu'elles soient comptabilisées par la cellule Personnes disparues (qui centralise ces dossiers), il faut que cette disparition fasse l'objet d'une enquête policière dans notre pays. Et donc qu'une plainte soit aussi déposée en Belgique. Cette démarche permet de lancer une action judiciaire et de commencer une enquête dite "miroir". "Celle-ci n'a pas pour but d'interférer dans l'enquête sur place, mais plutôt de gagner du temps et d'effectuer au plus vite plusieurs devoirs d'enquête comme une analyse du téléphone et des cartes bancaires qui permettent de voir s'il y a eu du mouvement de côté-là", précise encore David Rimaux. La cellule traiterait en moyenne un peu plus d'un dossier de disparition inquiétante à l'étranger par mois, mais, le plus souvent, ils sont rapidement classés. Dans la très grande majorité des cas, les disparitions sont consécutives à un accident, à une perte de repères (un Alzheimer, état de confusion,...), une fugue ou un suicide. Les causes criminelles sont rares.En consultant la page des avis de recherches de la police fédérale on constate cependant que quelques Belges restent officiellement actuellement portés disparus à l'étranger. Le plus connu de la liste est Théo Hayez, ce jeune de 18 ans qui a disparu en Australie en 2019 du côté de Byron Bay. Personne ne sait ce qui lui est arrivé malgré les nombreuses recherches, récompenses, documentaires et appel à témoins. Il y a aussi Kevin Vanneste qui a disparu en 2018 à l'âge de 28 ans en Corse. Il souhaitait se lancer seul dans le GR 20. Arrivé sur l'île le 14 septembre, il est vu pour la dernière fois le 16 dans l'après-midi à Bastia par un prêtre de la cathédrale Sainte-Marie. Il semble fatigué, mais laisse ses affaires au prêtre et lui annonce "qu'il les reprendra à son retour". Plus personne ne le reverra. Son retour en Belgique était planifié le 27 septembre 2018, mais il n'a pas embarqué dans l'avion. Accident ou disparition volontaire, personne ne le sait puisque l'enquête est aujourd'hui au point mort, même si la piste d'une chute accidentelle reste privilégiée. Autre disparition non-résolue, datant elle de 2002 : Vincent Lamourisa 18 ans lorsqu'il quitte le domicile familial près de Gand pour se rendre à l'école. Il n'est plus jamais revenu à la maison. On va retrouver son sac à dos et ses documents d'identité quelques semaines plus tard dans une poubelle non loin des chutes du Niagara au Canada. Vincent aurait pris un vol American Airlines pour New York. La thèse du suicide est privilégiée, car le jeune homme avait déjà sauté d'un immeuble trois ans plus tôt, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Louise Kerton, 24 ans, disparait le 30 juillet 2001 après avoir été déposée par sa belle-mère à la gare d'Aix-la-chapelle. Personne ne l'a vu prendre son train vers Ostende et personne n'a revu Louise depuis. Il y a aussi la petite Denise Pipitone qui a disparu le 1er septembre 2004 à l'âge de 4 ans alors qu'elle se trouve près de la porte d'entrée de la maison familiale en Sicile. Si l'enquête a permis de déterminer que la fillette a été victime d'un enlèvement, elle n'a toujours pas été retrouvée. Toujours sur cette liste des disparitions non-résolues à l'étranger, on retrouve également Guy Maréchal, 41 ans à l'époque, disparu il y a 20 ans dans le massif des Écrins en France lors d'un stage d'alpinisme. Il devait réaliser une randonnée avec deux amis sur le sentier GR54 à partir du Refuge de la Muzelle. Parti en premier à l'aube, il n'a plus jamais donné signe de vie. Si la piste d'une chute mortelle est privilégiée, son corps n'a jamais été retrouvé. Un autre disparu est Joseph Verheecke. Il disparait près de Cavtat, en Croatie. Il était parti se promener pendant que sa femme faisait les valises. Il avait 68 ans et d'un début d'Alzheimer. Il n'a jamais été retrouvé. Il y a aussi Christian Cloquette. Cet homme de 68 ans disparaît le 11 octobre 2011 en Alsace. Il va disparaître lors d'une randonnée organisée par un centre pour déficients mentaux. Il souffrait lui-même d'un handicap mental et sa disparition sera directement considérée comme très inquiétante. Malgré de nombreuses recherches, il reste, à l'heure d'écrire ces lignes, toujours porté disparu.La preuve que cette liste ne reflète qu'une partie des Belges disparus à l'étranger est qu'on ny retrouve pas, et ce n'est là que quelques exemples, Yvan Meers. Ce Belge de 37 ans a disparu le 6 décembre 2016 après qu'il ait loué un kayak en Indonésie avec sa copine allemande Lina Keil (31). Plus de cinq plus tard on est toujours sans nouvelles d'eux. Il y a aussi Romain Quénéhen, jeune belge d'une vingtaine d'années qui a disparu alors qu'il était en expédition au Canada. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 26 août 2019. Ou encore Björn Debecker, 41 ans, qui disparait le 10 août 2019 en Islande. La dernière fois qu'il a été aperçu, il était en train de faire du Kayak sur un lac.Enfin, on notera aussi que la cellule des personnes disparues ne s'occupe pas des personnes qui ont été enlevées ou retenues en otage.