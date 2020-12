" Le vendredi 25 décembre a été un moment charnière puisque les chiffres sont tous repartis à la baisse à partir de ce moment ", a confirmé Yves Van Laethem. Peut-on pour autant y voir une conséquence des vacances scolaires ?

"Le jour de Noël, nous avons passé un nouveau moment charnière dans l'évolution de la pandémie. Les chiffres sont à ce moment-là tous repartis à la baisse", note le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du Centre de Crise. Le nombre de contaminations diminue, de manière assez rapide. "Cette tendance est aussi liée au nombre de tests, moins importants en cette période de vacances. Heureusement, le pourcentage de tests positifs, malgré la diminution des tests, continue, lui aussi, très lentement, de diminuer. C'est un signe favorable", précise-t-il.

La diminution des infections se remarque dans toutes les tranches d'âge. Les contaminations les plus élevées sont toujours dans la population active, entre 20 et 60 ans. La diminution la plus importante se fait aux deux extrêmes d'âge : les enfants de moins de 10 ans et les plus de 80 ans.

Cette diminution est observée dans toutes les Régions: -7% en Région bruxelloise, -11% en Wallonie et -19% en Flandre. Cela diminue dans toutes les provinces, surtout dans les provinces de Luxembourg et d'Anvers. Elle est la moins prononcée dans le Limbourg. En nombre absolu, c'est toujours la province d'Anvers qui a le plus grand nombre de cas, suivie par la Flandre-Orientale et la Flandre-Occidentale.

Cette diminution est-elle liée à la fermeture des écoles ? Selon Yves Van Laethem, c'est un effet plus global. "La baisse est plutôt un effet des vacances de Noël, globalement parlant. Nous sommes en vacances depuis une bonne semaine : au niveau scolaire, mais également au niveau des travailleurs qui sont en congé, à la maison. On sait que, après le milieu familial, le milieu du travail peut jouer un rôle important dans la transmission. Pour l'instant, les milieux scolaires et du travail sont au ralenti. Il s'agit donc plutôt d'un effet global. Nous aurons une meilleure idée de l'effet des vacances, avec les deux grandes fêtes de Noël et de Nouvel an, début janvier. On aura alors la balance entre l'effet positif de la diminution des contacts scolaires et professionnels, avec l'éventuel effet péjoratif des fêtes. Mais nous avons déjà observé, et c'est une chose positive, qu'à Noël, il y a eu peu d'exagérations, de grands rassemblements. On peut espérer que si c'est la même chose à Nouvel An, l'effet global des vacances sera positif", explique le porte-parole.

Les hospitalisations continuent aussi de diminuer. Si nous gardons ce rythme, nous pourrions arriver aux 75 admissions par jour vers la mi-février. Il y a cependant encore des augmentations d'hospitalisations dans certaines provinces, notamment en Flandre-Orientale, Limbourg et Brabant flamand, ainsi qu'une "discrète augmentation" dans le Brabant wallon.

Parmi les personnes aux soins intensifs, 70% ont besoin d'une assistance respiratoire (ventilation ou ECMO). C'est un pourcentage important, qui traduit le fait que la majorité sont des patients au long cours nécessitant des soins importants. Cela explique pourquoi la diminution aux soins intensifs est lente.

