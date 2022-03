Au vu de la hausse drastique des prix à la pompe, certains sont prêts à laisser leur voiture de côté pour privilégier les transports en commun, dans l'espoir de payer moins cher leurs déplacements. Un réflexe qui n'est pourtant pas toujours le plus économique...

Celles et ceux qui disposent d'une voiture et qui espèrent limiter leur budget déplacement en prenant une fois de temps en temps les transports en commun, passez votre chemin. S'il est effectivement plus avantageux d'effectuer certains trajets à pieds ou en transports - en particulier si vous voyagez seul -, dans la plupart des cas, la voiture vous coûtera moins cher et ce, malgré la hausse de prix de l'essence et du diesel.

Pour nous en assurer, nous avons comparé deux types de trajets: un long trajet, pour relier Bruxelles à Ostende (114km), et un plus court, pour relier Namur à Gembloux (19km). Dans cet exemple, nous avons pris le cas classique d'un voyage réalisé par une famille (2 adultes et 2 enfants âgés entre 12 et 26 ans).Si la famille décidait de prendre les transports en commun, elle dépenserait environ 56,8 euros l'aller-retour en train, à condition de choisir la formule la moins chère, à savoir un ticket multi-voyages. Voici le détail: Le désavantage dans ce cas-ci, c'est qu'in fine, la famille doit investir 142 euros en une fois pour ces deux tickets multi-voyages, qu'elle ne rentabilisera qu'après avoir effectué plusieurs autres trajets en train durant l'année. Dans ce cas-ci, nous ne prenons pas en compte l'éventuel trajet en bus/tram/métro à réaliser depuis le domicile jusqu'à la gare.À l'inverse, si la famille décidait finalement de prendre directement la voiture, elle dépenserait environ 55,09 euros (parking compris). Nous avons volontairement sélectionné le carburant le plus cher, à savoir le diesel à 2,2€ le litre. Voici le détail: L'avantage ici, c'est que malgré la hausse du prix du carburant, le voyage ne nécessitera qu'une seule voiture pour l'ensemble des 4 membres de la famille. Elle ne payera donc qu'une seule fois la consommation du carburant et le ticket du parking. Dans ce cas-ci, nous ne prenons pas en compte les coûts annuels de la voiture (assurance, taxes et entretien).Résultat ? Si la différence reste minime (1,71€), on constate que le trajet en voiture coûte moins cher à cette famille.Si la famille décidait de prendre les transports en commun, elle dépenserait environ 32,80 euros l'aller-retour en train, à condition de choisir la formule la moins chère, à savoir un ticket multi-voyages.Voici le détail:Là encore, la famille devra investir 82 euros en une fois pour ces deux tickets multi-voyages, qu'il lui faudra rentabiliser avec d'autres trajets tout au long de l'année. Dans ce cas-ci, nous ne prenons pas en compte l'éventuel trajet en bus/tram/métro à réaliser depuis le domicile jusqu'à la gare.Si la famille avait plus de temps devant elle et qu'elle décidait dès lors de prendre le bus, elle dépenserait environ 19,80 euros l'aller-retour, à condition de choisir la formule la moins chère, à savoir la carte Mobib rechargeable. Le prix peut évidemment varier selon le bus choisi. Nous avons sélectionné le trajet le moins cher. Voici le détail : Prendre le bus présente au moins deux désavantages : non seulement, le trajet est très long, mais en plus, la famille reste tributaire des horaires. Or, sur une journée, il y a souvent moins de bus que de train. Dans ce cas-ci, nous ne prenons pas non plus en compte l'éventuel trajet en bus/tram/métro à réaliser depuis le domicile jusqu'à la gare.À l'inverse, si la famille décidait finalement de prendre directement la voiture, elle dépenserait environ 21 euros (parking compris). Nous avons volontairement sélectionné le carburant le plus cher, à savoir le diesel à 2,2€ le litre.Voici le détail: Cette fois encore, le voyage ne nécessitera qu'une seule voiture pour l'ensemble des 4 membres de la famille. Elle ne payera donc qu'une seule fois la consommation du carburant et le ticket du parking. Dans ce cas-ci, nous ne prenons pas en compte les coûts annuels de la voiture (assurance, taxes et entretien).Résultat ? Pour un trajet plus court, le bus semble être ici la solution la moins chère, à condition d'avoir le temps et la patience. Pour quelques euros de plus seulement (1,20€), vous arriverez plus vite et plus facilement à destination. Donc à la question de savoir "Mieux vaut-il prendre un transport en commun ou la voiture?", nous répondrons "La voiture, sans hésiter ".Lorsqu'on possède un véhicule, et qu'on décide de prendre une fois de temps en temps un transport en commun, on risque de payer son trajet plus cher que si l'on prenait directement sa voiture. Petite exception: l'utilisation du bus, qui rend néanmoins les trajets beaucoup plus longs.Par contre, lorsqu'on ne possède pas du tout de voiture, qu'on a l'habitude de voyager en transports en commun, il est évident qu'un trajet en transport public coûtera moins cher qu'un trajet en voiture. Et pour cause, le voyageur pourra bénéficier d'un abonnement, ou d'un ticket multi-voyages qu'il rentabilisera plus rapidement qu'un voyageur occasionnel.Bien entendu, les calculs changent selon que l'on voyage en solo ou à plusieurs. Si on est seul et qu'on a qu'un unique ticket de train ou de bus à acheter, un voyage en transport en commun coûtera souvent moins cher que le voyage en voiture. Et pour cause: le prix du carburant, lui, ne diminuera pas selon que l'on soit seul ou à plusieurs.