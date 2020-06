DGTA: un nouveau patron, à la régulière

Son nom court avec de plus en plus d'instance : selon plusieurs sources, le nouveau directeur général de la Direction générale du transport aérien (DGTA) devrait être Koen Milis, économiste de formation, pilote et patron de l'entreprise Campus Vesta, spécialisée dans la formation de personnel de sécurité.

Interrogée, la porte-parole du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, renvoie à la DGTA, où l'on affirme que " rien ne peut être confirmé, la procédure n'étant pas... Interrogée, la porte-parole du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, renvoie à la DGTA, où l'on affirme que " rien ne peut être confirmé, la procédure n'étant pas terminée. Aucune décision officielle n'a encore été prise à ce stade. " Il revient au ministre de tutelle de donner son accord (ou non) à la proposition de nomination faite par la présidente du comité de direction. Celle-ci a en tout cas déjà fait le tour de deux services de la maison en présentant Koen Milis comme le nouveau patron. Contacté par Le Vif/L'Express, ce dernier n'a pas donné suite. Un peu de régularité à la tête de la DGTA ne ferait pas de tort. Depuis septembre 2017, elle est dirigée par Patrick Vanheyste, en suppléance d'Eugeen Van Craeyvelt, lui-même directeur général ad interim. Et la fonction occupée par Patrick Vanheyste l'est sans base légale depuis presque trois ans.

