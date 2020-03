Deux cas d'infection au coronavirus ont été confirmés dans l'arrondissement de Huy-Waremme à Héron, a indiqué le bourgmestre de la commune, Éric Hautphenne.

Il s'agit de deux membres d'une famille provenant de Couthuin. Cette famille est revenue de vacances dans le nord de l'Italie le week-end dernier et a contacté les autorités par crainte d'infection au virus. "Ils ont eu un bon réflexe en nous joignant et en respectant les recommandations. Les personnes ont contacté leur médecin dès lundi pour réaliser les tests et les enfants ne se sont pas rendus à l'école pour éviter toute propagation", rassure le bourgmestre.

Les personnes confinées à leur domicile ont attendu 24 heures pour recevoir les résultats qui se sont avérés positifs mardi matin. Les membres de la famille sont confinés pendant deux semaines. Les deux personnes infectées font partie des cinq cas supplémentaires révélés par le SPF Santé publique mardi. Tous ces nouveaux cas concernent des personnes revenant d'un voyage dans le nord de l'Italie.

