Grâce à un nouvel outil, les personnes qui ne présentent que des symptômes légers pourront évaluer elles-mêmes si un test est nécessaire.

Frank Vandenbroucke l'a annoncé la semaine dernière, il sera en ligne ce mercredi. Dès ce mercredi en effet, un site web permettra aux personnes présentant des symptômes de Covid-19 de savoir s'il est nécessaire de faire un test de dépistage via une auto-évaluation. C'est ce qu'a confirmé au Vif la porte-parole du ministre de la Santé.

Vous avez de la toux, un mal de gorge ou de la fièvre ? Dès ce mercredi, ce site vous dira exactement que faire. Concrètement, vous devrez répondre de manière anonyme à des questions simples et indiquer vos symptômes sur le sitewww.masante.belgique.be. En fonction de vos réponses, l'outil vous indiquera si un test est nécessaire ou non. Si c'est le cas, vous obtiendrez un code de test avec lequel vous pourrez prendre rendez-vous dans un centre de test, un laboratoire ou une pharmacie. Il ne sera donc plus nécessaire d'appeler le médecin.

La demande d'un changement de stratégie de dépistage émane de médecins généralistes depuis plusieurs semaines. La saison des rhumes étant bien entamée, ces derniers craignaient une surcharge si toutes les personnes présentant des symptômes devaient se rendre chez eux pour un test ou une prescription.

Fin de la confusion

L'Association pharmaceutique belge se réjouit de l'arrivée de ce nouvel outil. "Cela rendra tout plus facile et assurera un meilleur approvisionnement", explique Koen Straetmans à nos confrères de Het Nieuwsblad. "Toute personne présentant des symptômes remplit le questionnaire et sait immédiatement où s'adresser. Dans un premier temps, c'est chez le pharmacien, où un test antigénique sera effectué. Mais si vous avez des symptômes pendant plus de cinq jours, vous devez aller chez votre médecin généraliste et faire un test PCR. Ce système éliminera donc une grande partie de la confusion."

Frank Vandenbroucke l'a annoncé la semaine dernière, il sera en ligne ce mercredi. Dès ce mercredi en effet, un site web permettra aux personnes présentant des symptômes de Covid-19 de savoir s'il est nécessaire de faire un test de dépistage via une auto-évaluation. C'est ce qu'a confirmé au Vif la porte-parole du ministre de la Santé. Vous avez de la toux, un mal de gorge ou de la fièvre ? Dès ce mercredi, ce site vous dira exactement que faire. Concrètement, vous devrez répondre de manière anonyme à des questions simples et indiquer vos symptômes sur le sitewww.masante.belgique.be. En fonction de vos réponses, l'outil vous indiquera si un test est nécessaire ou non. Si c'est le cas, vous obtiendrez un code de test avec lequel vous pourrez prendre rendez-vous dans un centre de test, un laboratoire ou une pharmacie. Il ne sera donc plus nécessaire d'appeler le médecin. La demande d'un changement de stratégie de dépistage émane de médecins généralistes depuis plusieurs semaines. La saison des rhumes étant bien entamée, ces derniers craignaient une surcharge si toutes les personnes présentant des symptômes devaient se rendre chez eux pour un test ou une prescription.L'Association pharmaceutique belge se réjouit de l'arrivée de ce nouvel outil. "Cela rendra tout plus facile et assurera un meilleur approvisionnement", explique Koen Straetmans à nos confrères de Het Nieuwsblad. "Toute personne présentant des symptômes remplit le questionnaire et sait immédiatement où s'adresser. Dans un premier temps, c'est chez le pharmacien, où un test antigénique sera effectué. Mais si vous avez des symptômes pendant plus de cinq jours, vous devez aller chez votre médecin généraliste et faire un test PCR. Ce système éliminera donc une grande partie de la confusion."