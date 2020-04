Récemment, Jonathan Lambinet de la chaîne Youtube " Wouldyoureact " s'est rendu en caméra cachée dans un quartier bruxellois avec une fausse pétition. Celle-ci visait à recueillir des signatures afin d'expulser une infirmière qui travaille avec des patients atteints du coronavirus. La majorité des personnes ont refusé.

Depuis quelques jours, des lettres à l'attention du personnel soignant font leur apparition. Certains citoyens désirent que les personnes travaillant au contact des malades atteints par le coronavirus ne reviennent plus chez eux.

Dans cette vidéo, la plupart des voisins ont refusé de signer, certains ont même pris la peine de raisonner et de faire réfléchir les 2 acteurs. Mais d'autres ont malheureusement signé cette pétition qui demande à ce que l'infirmière quitte le quartier. Cela montre bien que même si ces pratiques choquent une majorité, d'autres sont convaincus que les infirmier·e·s devraient rester à l'hôpital au lieu de retourner chez elles/chez eux le soir. Souvent, la peur (de se retrouver malade en l'occurrence) joue un rôle déterminent dans ce rejet.

À la fin de la vidéo (vers 19 min 20 s), Caroline Cooremans-Suy, une ambulancière au contact des patients atteints de Covid19, donne son avis en tant que personne concernée et tente de rassurer la population.

