Ils étaient 10.000 à Bruxelles, 1200 à Anvers et environ 700 à Gand et à Liège à s'être rassemblé ce week-end contre les violences policières et le racisme.

Ce sont quelque 10.000 personnes, de trous âges et de toutes origines, qui sont rassemblées, dimanche après-midi, sur la Place Poelaert à Bruxelles, pour protester contre les violences policières envers les personnes de couleur et plus généralement contre le racisme, selon un premier comptage de la police de Bruxelles.

"Le meurtre de George Floyd a visiblement réveillé beaucoup de gens", explique Ange Kazi, porte-parole du 'Belgian Network for Black Lives' (BNFBL), qui a appelé à cette action. "Beaucoup de gens en ont marre de la violence policière qui touche systématiquement les noirs", ajoute-t-elle.

Parmi les manifestants, dont la grande majorité est masquée pour se protéger du coronavirus, beaucoup portent des pancartes avec le slogan "Black lives matter". D'autres évoquent les noms de Semira Adamu, Mawda ou encore des jeunes Bruxellois Mehdi en Adil.

"Nous exigeons la justice pour chaque victime de violences policières en Belgique", revendiquent de nombreux manifestants. "A chaque incident, un juge d'instruction doit être désigné afin que la victime et sa famille puissent bénéficier d'une enquête impartiale."

Présente aux abords de la Place Poelaert afin de surveiller la manifestation, la police reste toutefois discrète.

1200 personnes à Anvers

Le groupe Belgian Youth Against Racism avait appelé la semaine passée sur les réseaux sociaux à manifester dans plusieurs villes du pays.

Initialement prévue sur la Place Verte, la manifestation s'est déplacée au dernier moment sur la Steenplein. Les autorités communales et policières de la Métropole n'avaient en effet pas autorisé le rassemblement qui s'est cependant déroulé dans le calme.

Samedi, environ 700 personnes s'étaient déjà rassemblées sur la Place Verte pour protester contre la mort de George Floyd, cet Afro-Américain asphyxié par un policier lors de son arrestation à Minneapolis le 25 mai dernier.

Sans incident à Gand

Près de 750 personnes ont participé à une manifestation contre le racisme dimanche après-midi dans le parc Albert à Gand. "Tout s'est déroulé sans incident et nous n'avons pas dû intervenir", a expliqué la police locale. La manifestation n'étant pas autorisée, les organisateurs devront s'acquitter d'une amende de 350 euros.

Les manifestants se sont rassemblés près de la statue du roi Albert Ier devant laquelle ils se sont déchaussés et ont observé 8 minutes et 46 secondes de silence, soit le temps qu'a mis George Floyd avant de succomber lors de son arrestation.Le parc abrite également une statue de Léopold II qui a déjà été été souillée à plusieurs reprises. La manifestation s'est déroulée sans incident, a indiqué la porte-parole de la police gantoise.

Quelque 700 personnes se réunissent à Liège

Quelque 700 personnes, selon l'estimation de la police, se sont réunies samedi devant la gare des Guillemins à Liège, afin de manifester leur solidarité envers George Floyd.

Les organisateurs de l'événement n'avait pas obtenu d'autorisation formelle des autorités communales mais tout s'est déroulé dans le calme. Aucun PV n'a par ailleurs été dressé pour non-respect des mesures covid-19.

Peu avant 15h30, alors que la foule se dispersait sur l'esplanade des Guillemins, un groupe de 250 personnes, d'après la police, a pris la direction de la place Saint-Lambert.

Arrivés à destination, les manifestants ont mis un genou à terre en face du Palais de Justice.

