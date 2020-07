Le code orange était déjà appliqué aux Belges qui revenaient de ces quatre pays.

La Bulgarie, la Croatie, le Luxembourg et la Roumanie ont été ajoutés ce lundi aux pays ayant le code orange avant le départ. La liste a été mise à jour sur le site du Service public fédéral Affaires étrangère. Si vous partez en Croatie, il est conseillé de limiter le nombre de contacts avec d'autres personnes et de contrôler quotidiennement votre température. Au Luxembourg, l'auto-observation est obligatoire.

Le code orange était déjà appliqué aux Belges qui revenaient de ces quatre pays. Cela signifie qu'en plus des retours, les départs doivent se faire avec une vigilance accrue. De retour en Belgique, une visite chez le médecin et le respect strict des gestes barrières sont recommandés.

Le SPF Affaires étrangères conseille aux voyageurs de consulter les conseils aux voyageurs sur le site web du ministère et de s'inscrire via TravellersOnline.

