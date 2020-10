Selon les informations de la RTBF, Delphine Boël devient aujourd'hui officiellement princesse de Belgique. Elle aurait décidé de changer de nom pour prendre celui de son père biologique, l'ancien roi Albert II.

Joséphine et Oscar, les enfants de Delphine deviennent également princesse et prince de Belgique et leur patronyme sera précédé de SAR ou "Son Altesse Royale".

La dernière audience concernant la demande de reconnaissance de paternité du roi Albert II vis-à-vis de Delphine Boël a eu lieu le jeudi 10 septembre dernier devant la cour d'appel de Bruxelles.

Plus d'informations à venir.

