Déjà plus de 2.300 grands drones en Belgique

Les petits drones de loisir qui n'atteignent pas 1 kilo ne doivent pas être enregistrés, contrairement à ceux qui pèsent davantage. En 2016, 637 de ces drones plus lourds ont été inscrits auprès de la Direction générale Transport aérien, contre 830 en 2017 et 869 lors des 11 premiers mois de l'année dernière. Le nombre de licences permettant de piloter ces drones est également en augmentation.

Les services de police et de secours utilisent par ailleurs 47 drones, selon le premier bilan du SPF Intérieur. La plupart (24) sont utilisés par les polices locales et fédérale pour la surveillance d'événements et la recherche de personnes disparues.