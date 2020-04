"Comment peut-on laisser tant de parents sans solution ?", s'interroge la Ligue des familles à l'issue des mesures progressives de déconfinement présentées par le Conseil national de sécurité (CNS). "De plus en plus de parents au travail et les jeunes enfants toujours à la maison", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Pour la Ligue des familles, ce plan de déconfinement n'est pas tenable sans mesure supplémentaire pour soutenir les parents. "Personne ne souhaite voir les enfants arriver en masse dans les garderies scolaires ou les parents risquer des burn out en nombre. Le congé spécifique, correctement rémunéré, accessible à tous les parents, salariés, indépendants et fonctionnaires, en télétravail ou non, est plus que jamais incontournable", a-t-elle indiqué.

"Il n'y a toujours aucune solution prévue pour les parents qui travaillent et dont les enfants ne retournent pas à l'école !", relève le directeur général de la Ligue des familles, Christophe Cocu, faisant notamment référence au fait que, selon lui, la nouvelle modalité du congé parental présentée sera inaccessible à la majorité des parents.

