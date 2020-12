Les premières vaccinations contre le covid-19 ont eu lieu dans trois maisons de repos du pays, une dans chaque Région. La première dose a été administrée vers 11h en Flandre.

Le premier vaccin contre le coronavirus a été administré en Flandre. Jos Hermans (96 ans) du centre d'hébergement Sint-Pieter à Puurs-Sint-Amands a reçu la première dose du pays.

Les premières doses de vaccin anti-Covid 19 Pfizer/BioNTech ont également été administrées lundi à partir de 11h00 à la maison de repos "La Bonne Maison de Bouzanton" à Mons. La doyenne de l'institution, Josepha Delmotte, âgée de 102 ans, a été la première réceptrice. Le vaccin a ensuite administré à plusieurs membres du personnel ainsi qu'aux autres pensionnaires de l'institution montoise, dont 86% des résidents et du personnel ont accepté la vaccination.

Le premier vaccin administré en Région bruxelloise a été inocculé à Lucie Danjou qui, à l'âge de 101 ans, est la plus ancienne résidente de la maison de repos de Notre-Dame de Stockel, dans la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre. Après la centenaire, quatre autres résidents ont également reçu le vaccin de Pfizer/BioNTech et 62 autres devraient encore être vaccinés ce lundi. En outre, trois membres du personnel recevront également l'injection.

Trois maisons de repos en Belgique, situées à Puers-Saint-Amand, en Flandre, à Woluwe-Saint-Pierre, en Région bruxelloise, et à Mons, en Wallonie, ont été choisies pour lancer officiellement la campagne de vaccination contre le virus. Quelque 9.000 doses de vaccin étaient disponibles lundi dans le cadre de la phase pilote en Belgique. Un calendrier de vaccinations pour toutes les régions est en cours d'élaboration.

"La campagne de vaccination sera officiellement lancée le 5 janvier. L'agenda sera fixé sur base des critères de priorisation", a indiqué la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. "Nous avons 19 hubs hospitaliers en Wallonie, équipés de frigos à -80 degrés indispensables pour la conservation du vaccin Pfizer. On a choisi les maisons de repos les plus grandes et les plus proches de ces hubs hospitaliers. Une maison de repos au sein de laquelle on trouve un cluster sera mise en attente jusqu'à ce que la situation soit stabilisée pour pouvoir vacciner en toute sécurité", a-t-elle expliqué. Les bénéficiaires des premières injections du vaccin recevront la deuxième dose à la mi-janvier. Le vaccin de Pfizer nécessite, pour être efficace, deux injections espacées de 21 jours.

Des critiques se sont fait entendre sur la divulgation de l'identité des premiers vaccinés. "Tout de même contraire à la confidentialité des données de santé qu'une ministre livre les noms des patients vaccinés à la presse", a relevé sur Twitter Jacques de Toeuf, président honoraire de l'Absym, le principal syndicat de médecins du pays. "Si un médecin faisait cela, il serait cloué au pilori par la presse, et appelé au conseil de l'ordre. La déontologie ministérielle est autre...", a-t-il ajouté.

Les vaccins, produits par Pfizer à Puurs, ont été livrés samedi à l'UZ Leuven, où ils ont été décongelés le lendemain. Le transport depuis le hub vers les maisons de repos a lieu lundi matin.

Si tout se passe comme prévu, un deuxième "essai pilote" avec un nombre limité de vaccins sera réalisé mercredi dans la région autour de l'UZ Leuven.

Le pays devrait recevoir 5 millions de doses du vaccin BioNTech-Pfizer, dans le cadre de l'achat anticipé négocié par la Commission européenne et qui porte au total sur 200 millions de doses, avec option pour 100 millions supplémentaires (la Commission a déjà dit qu'elle voulait activer cette option). La livraison se fera progressivement. Les ministres de la Santé avaient déjà indiqué s'attendre à avoir environ 600.000 doses en janvier, de quoi vacciner 300.000 personnes (il faut deux doses par personne, et celles-ci sont administrées à 21 jours d'écart).

