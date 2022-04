Les présidents d'Ecolo, du PS et des Engagés ont réagi vendredi dans un communiqué commun à la participation du président du MR Georges-Louis Bouchez à un débat télévisé avec Tom Van Grieken, du Vlaams Belang. "Une ligne rouge a été franchie", estiment les trois partis, qui parlent d'un acte "très grave" qui ne "peut rester sans suite".

Les trois partis francophones demandent aux "instances habilitées du MR" de "clarifier" leur position "d'ici lundi midi", quant à l'engagement du Mouvement réformateur par rapport à une charte signée en 2002, un "code de bonne conduite élaboré entre partis démocratiques francophones". Ce texte réaffirmait le principe du cordon sanitaire. Face à la montée de l'extrême droite en Europe, les responsables des quatre partis démocratiques francophones (Ecolo, MR, PS et PSC, à l'époque) avaient signé une version actualisée de la "Charte de la démocratie". "S'agit-il d'une faute qui ne se reproduira plus ou le MR renie-t-il le point 11 de la charte sur laquelle il s'était clairement engagé?", interrogent les 4 (co-) présidents.

Paul Magnette souhaite réaffirmer le principe du cordon sanitaire à l'égard de l'extrême droite Le président du PS, Paul Magnette, a exprimé son souhait de discuter avec les autres partis politiques francophones démocratiques afin de réaffirmer le principe du cordon sanitaire à l'égard de l'extrême-droite, a-t-il déclaré au micro de RTL-TVi, à la suite du débat télévisé sur la VRT entre le président du MR, Georges-Louis Bouchez, et celui du Vlaams Belang, Tom Van Grieken. "Je suis profondément choqué, c'est une faute politique et un grave précédent. Il existe un cordon sanitaire dans ce pays et, il y a 20 ans d'ici, nos prédécesseurs des partis démocratiques francophones ont signé un accord disant qu'ils ne négocieraient ni ne débattraient avec l'extrême-droite. M. Bouchez a rompu cet accord", a déclaré M. Magnette. Aux yeux du président des socialistes, si la partie francophone de la Belgique a pu éviter la montée de l'extrême-droite, au contraire de la France ou de la Flandre, c'est parce que jamais l'extrême-droite n'a été banalisée. "C'est grâce à cette attitude que nous avons évité que l'extrême-droite ne s'installe", a-t-il affirmé.

