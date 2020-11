Les différents indicateurs du coronavirus en Belgique sont sur la bonne voie. Que représentent les infections dans votre commune ?

Le nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique était de 3.142 cas quotidiens en moyenne sur la période de référence du 15 au 21 novembre, soit une baisse de 35% par rapport aux sept jours précédents.Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 13,3% en moyenne à l'échelle nationale, sur la même période de référence. Depuis ce lundi, la stratégie de testing a changé. Les personnes asymptomatiques, qui ont été en contact avec un cas positif de Covid-19, ainsi que les voyageurs qui reviennent en Belgique après un voyage en zone rouge, pourront en effet à nouveau se faire tester,> Covid: quand, pourquoi et comment puis-je me faire tester ?La carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Un chiffre de 1 000 signifie par exemple que 1 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Contrairement à la semaine dernière, plus aucune commune ne dépasse une incidence de 2000,29 communes dépassent encore le seuil des 1000 et comptent donc plus de 1% de cas positifs parmi leur population. En tête: Attert, Horebeke et Faimes.Comparaison européenneÀ titre de comparaison, le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) est de 240. L'incidence de la commune de Attert est plus de six fois supérieure à ce seuil. 56 des 580 communes belges sont en dessous du seuil de 240. Une commune se retrouve à nouveau sans cas de coronavirus dans sa commune. Il s'agit d'Herstappe.