La N-VA prétend n'avoir rien su de la vie privée chahutée de son Président du Parlement flamand. La gueule de bois après la démission de Kris Van Dijck n'en est que plus sévère. Retour sur une journée en enfer.

""What the fuck?", entend-on dans l'assemblée présente en ce 11 juillet dans l'hôtel de ville de Bruxelles. Coup de tonnerre en Flandre. Ce qui est traditionnellement un jour de fête a viré au cauchemar pour la N-VA. Juste après midi, des dizaines d'écrans de smartphones s'allument dans la salle où l'ambiance est légèrement assoupie par l'ennui. Alors que le président du parlement flamand s'exprime devant un parterre de personnalités politiques, à l'occasion de la Fête flamande, "P-Magazine" publie un article sur son site internet qui va faire l'effet d'une bombe. "Le président flamand du Parlement flamand a payé une fille de plaisir avec vos sous". Regards surpris et messes basses remplies d'incrédulité s'échangent dans l'assemblée. On parle de l'homme qui se tient devant eux et pour qui c'est le moment le plus important de sa carrière. Et il est clair qu'il n'est au courant de rien.

...