Le Premier ministre belge s'est entretenu ce mardi matin avec son homologue néerlandais suite au durcissement des mesures contre le Covid aux Pays-Bas.

Ce lundi, le Premier ministre hollandais Mark Rutte a annoncé un durcissement des mesures et un confinement de cinq semaines. A partir de ce mardi, presque tous les espaces publics fermeront. Y compris les commerces non-essentiels.

Allemagne, Pays-Bas,... : l'Europe resserre la vis face au Covid

Suite à ce durcissement, Alexander De Croo s'est entretenu avec son homologue. Une crainte existe que les Néerlandais viennent faire leurs achats de l'autre côté de la frontière, comme cela s'est produit plus tôt au cours de la deuxième vague, dans la direction opposée. Le gouvernement néerlandais déconseille vivement à ses habitants de franchir la frontière.

"Pas de shopping détente"

Les pouvoirs fédéraux et les bourgmestres interviendront en Belgique où il faut, a expliqué Alexander De Croo. Le shopping est particulièrement visé: "Le shopping détente est interdit en Belgique, on fait ses courses seul pendant maximum 30 minutes" a rappelé le Premier.

Je me suis entretenu par téléphone ce matin avec @minpres Mark Rutte sur la situation du coronavirus.



La Belgique et les Pays-Bas font face ensemble au défi de repousser le virus.



Cela passe par la limitation max. des contacts, pour entrevoir des jours meilleurs ensuite. 1/ — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) December 15, 2020

