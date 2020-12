Le gouvernement De Croo va user davantage du bâton que de la carotte pour mobiliser les Belges et éviter cette troisième vague, tant redoutée.

Les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique ne sont pas aussi bons qu'espéré. Et le laps de temps entre les fêtes de Noël et de Nouvel an, sept jours, ne constitue pas loin du pire timing pour limiter la propagation du virus. La situation reste préoccupante et le personnel soignant, épuisé, craint de ne pas pouvoir affronter une troisième vague.

Pour éviter qu'au terme des vacances cette troisième vague ne devienne une réalité, le gouvernement a donc décidé de durcir le ton. Pas tant en prenant de nouvelles mesures, mais essentiellement par des contrôles renforcés et des sanctions augmentées. Pour le respect des bulles lors des fêtes de Noël et Nouvel An. Pour les lockdown party clandestines, afin de décourager ceux qui, par leur comportement, réduisent à néant les efforts du plus grand nombre. Mais aussi pour le télétravail où, à en croire les chiffres de la mobilité, un certain relâchement se ferait sentir.

Par une réduction de la mobilité aux frontières encore, avec désormais l'obligation pour les non-Belges de présenter un test négatif lors de leur arrivée dans le pays et une quarantaine de 7 jours pour les Belges revenant de l'étranger.

C'est le côté bâton de la stratégie mise en place par le gouvernement De Croo.

Pour ce qui est de la carotte, essentiellement de la compréhension, de l'empathie, des encouragements. Ainsi que l'annonce d'une vaccination imminente qui commencera cette année encore, au lieu du début de 2021. C'est une bonne nouvelle. On peut s'en réjouir.

Mais offrir un horizon de temps aurait été une carotte également bien savoureuse.

Car cette lutte contre la pandémie est un sommet de très haute montagne à atteindre. En cordée et bien équipés. Et surtout avec des étapes identifiables et atteignables. Afin de jauger l'effort encore à consentir. Elles manquent.

Les chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique ne sont pas aussi bons qu'espéré. Et le laps de temps entre les fêtes de Noël et de Nouvel an, sept jours, ne constitue pas loin du pire timing pour limiter la propagation du virus. La situation reste préoccupante et le personnel soignant, épuisé, craint de ne pas pouvoir affronter une troisième vague. Pour éviter qu'au terme des vacances cette troisième vague ne devienne une réalité, le gouvernement a donc décidé de durcir le ton. Pas tant en prenant de nouvelles mesures, mais essentiellement par des contrôles renforcés et des sanctions augmentées. Pour le respect des bulles lors des fêtes de Noël et Nouvel An. Pour les lockdown party clandestines, afin de décourager ceux qui, par leur comportement, réduisent à néant les efforts du plus grand nombre. Mais aussi pour le télétravail où, à en croire les chiffres de la mobilité, un certain relâchement se ferait sentir. Par une réduction de la mobilité aux frontières encore, avec désormais l'obligation pour les non-Belges de présenter un test négatif lors de leur arrivée dans le pays et une quarantaine de 7 jours pour les Belges revenant de l'étranger. C'est le côté bâton de la stratégie mise en place par le gouvernement De Croo. Pour ce qui est de la carotte, essentiellement de la compréhension, de l'empathie, des encouragements. Ainsi que l'annonce d'une vaccination imminente qui commencera cette année encore, au lieu du début de 2021. C'est une bonne nouvelle. On peut s'en réjouir.Mais offrir un horizon de temps aurait été une carotte également bien savoureuse. Car cette lutte contre la pandémie est un sommet de très haute montagne à atteindre. En cordée et bien équipés. Et surtout avec des étapes identifiables et atteignables. Afin de jauger l'effort encore à consentir. Elles manquent.