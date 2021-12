Covid: Vandenbroucke souhaite octroyer le pass sanitaire uniquement aux personnes vaccinées

S'il n'en tenait qu'à Frank Vandenbroucke, le pass sanitaire "Covid Safe Ticket" ne devrait plus être octroyé qu'aux personnes en ordre de vaccination, et non plus aux détenteurs d'un test covid négatif. C'est ce qu'il déclare dans l'émission "Op Slot", dont l'enregistrement doit être diffusé mardi soir sur Canvas, a dévoilé en matinée la VRT.

Frank Vandenbroucke © Belga