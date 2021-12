Le gouvernement élargit la reconnaissance du covid comme maladie professionnelle. Il suffira désormais de prouver qu'il y a eu une flambée de cas sur le lieu de travail pour pouvoir en bénéficier.

Le covid avait déjà été reconnu comme une maladie professionnelle pour le personnel soignant, celui-ci ayant un risque accru d'être contaminé. Depuis cette reconnaissance, plus de 20 000 demandes ont déjà été introduites, dont près de 85 % ont été acceptées et ont ainsi obtenu des indemnités.

Désormais, le gouvernement a décidé d'élargir les catégories d'employés qui peuvent demander la reconnaissance de maladie professionnelle pour le covid. Les employés du secteur privé et des institutions communales ou provinciales infectés sur leur lieu de travail pourront ainsi aussi en faire la demande. Le dispositif est rétroactif (jusqu'au 18 mai 2020) et se poursuivra au moins jusqu'à la fin de l'année.

Les personnes à qui on reconnait le statut de maladie professionnelle ont en effet droit au remboursement des frais médicaux, tels que les frais d'hospitalisation, et à une indemnité pour perte de revenus. Pour les travailleurs qui ont été absents pendant plus de 15 jours pour cause de covid, Fedris (l'agence fédérale des risques professionnels) rembourse même jusqu'à 90 % du salaire de base. Actuellement, le revenu de remplacement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire lors d'une absence du travail pour covid s'élève à 60% du salaire brut après 28 jours d'absence pour un employé. Cette reconnaissance est donc particulièrement intéressante en cas de covid long. Or, d'après une étude de l'université d'Oxford, ce seraient près de 36% des malades qui continueraient à avoir des symptômes tels que difficultés respiratoires, fatigue ou anxiété entre trois à six mois après avoir déclaré le covid.

Si la reconnaissance a été ouverte aux autres secteurs, elle s'accompagne de conditions strictes comme une contamination groupée. Ainsi, il faut qu'il y ait une "flambée", soit qu'au moins que cinq personnes aient été testées positives en l'espace de quinze jours dans la même zone de travail. Fedris précise toutefois que "ces cinq personnes ne doivent pas toutes être des employés. Il peut aussi s'agir de clients ou de fournisseurs, par exemple".

Pour l'obtenir, les personnes qui pensent y avoir droit doivent s'inscrire auprès de Fedris, l'agence gouvernementale compétente. La demande doit aussi être introduite via le médecin du travail. Au vu du nombre de demandes, l'indemnité ne risque cependant de ne pas être versée tout de suite, puisque le traitement du dossier peut prendre jusqu'à six mois.

