Le Conseil Régional de Sécurité, qui réunit notamment le ministre-président bruxellois, les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police, a décidé de passer de la phase d'avertissement à celle des sanctions en cas de non-respect des règles en vigueur en matière d'usage élargi du Covid Safe Ticket dans la capitale.

L'information a été confirmée jeudi après-midi à l'agence Belga par le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort, à l'issue de la réunion.

Celle-ci était consacrée à un debriefing des mesures prises lors de la réunion du comité de concertation et de la situation sanitaire à Bruxelles. La responsable Covid de la Commission Communautaire commune a confirmé que les chiffres de contamination continuaient à remonter à Bruxelles.

A propos du CST, il a été décidé que "les contrôles aléatoires avec amendes à la clé" commenceront "au cours du week-end et au plus tard le 1er novembre, sur l'ensemble du territoire régional.

Le Conseil Régional de Sécurité a par ailleurs insisté sur le fait que la vaccination n'offrait pas une immunité absolue contre la contamination. Elle n'exonère donc pas de la nécessité de continuer à observer les gestes barrière (e.a. le port du masque entre autres lors des déplacements au restaurant; se laver les mains; et garder ses distances).

L'information a été confirmée jeudi après-midi à l'agence Belga par le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort, à l'issue de la réunion. Celle-ci était consacrée à un debriefing des mesures prises lors de la réunion du comité de concertation et de la situation sanitaire à Bruxelles. La responsable Covid de la Commission Communautaire commune a confirmé que les chiffres de contamination continuaient à remonter à Bruxelles. A propos du CST, il a été décidé que "les contrôles aléatoires avec amendes à la clé" commenceront "au cours du week-end et au plus tard le 1er novembre, sur l'ensemble du territoire régional. Le Conseil Régional de Sécurité a par ailleurs insisté sur le fait que la vaccination n'offrait pas une immunité absolue contre la contamination. Elle n'exonère donc pas de la nécessité de continuer à observer les gestes barrière (e.a. le port du masque entre autres lors des déplacements au restaurant; se laver les mains; et garder ses distances).