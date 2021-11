En Wallonie, 78% des personnes immunodéprimées et 68% des plus de 65 ans ont reçu une 3e dose de vaccin contre le covid ou en bénéficieront dans les prochains jours, indique vendredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

Depuis la mi-septembre, 416.804 troisièmes doses de vaccin ont ainsi été administrées en Wallonie aux personnes de plus de 65 ans, aux immunodéprimés ou encore, tout récemment, au personnel soignant ainsi qu'aux personnes ayant reçu un vaccin Johnson et Johnson qui se trouvent dans les conditions d'éligibilité.

Plus de 150.825 rendez-vous additionnels ont en outre été pris à l'heure actuelle dans les centres et antennes de vaccination déployés sur le territoire wallon.

La vaccination en 3e dose du reste de la population qui se trouve dans les conditions d'éligibilité sera quant à elle abordée ce samedi lors de la Conférence Interministérielle Santé.

Depuis la mi-septembre, 416.804 troisièmes doses de vaccin ont ainsi été administrées en Wallonie aux personnes de plus de 65 ans, aux immunodéprimés ou encore, tout récemment, au personnel soignant ainsi qu'aux personnes ayant reçu un vaccin Johnson et Johnson qui se trouvent dans les conditions d'éligibilité. Plus de 150.825 rendez-vous additionnels ont en outre été pris à l'heure actuelle dans les centres et antennes de vaccination déployés sur le territoire wallon. La vaccination en 3e dose du reste de la population qui se trouve dans les conditions d'éligibilité sera quant à elle abordée ce samedi lors de la Conférence Interministérielle Santé.