Le président du parti socialiste flamand Vooruit, Conner Rousseau, a défendu la position du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, qui s'était dit "déçu" par les décisions du dernier Comité de concertation. "Défendre un compromis pour défendre un compromis, ce n'est pas notre truc", a expliqué le jeune président de parti dans l'émission "De Zevende Dag" sur Eén (VRT).

"Tout le spectacle de ces trois dernières semaines était particulièrement triste", a estimé Conner Rousseau. Selon lui, les autorités auraient mieux fait de fermer l'enseignement fondamental pendant 10 jours et immédiatement, comme l'avaient préconisé les experts du GEMS. "Pourquoi avoir des experts si on ne les écoute pas? Il ne faut pas suivre toutes leurs propositions, mais ne presque jamais les suivre, cela donne peu de confiance." Invité le même jour sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi), le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem a d'ailleurs rappelé que selon lui, "on ne s'arrête pas au bon moment" dans l'enseignement: il aurait fallu fermer les écoles sans attendre. Même si "toute pause va servir", et que les trois semaines de Noël auront donc certainement un effet, mais retardé par rapport à une fermeture immédiate. Invité de Pascal Vrebos sur la même chaîne (RTL-TVi), le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke est revenu sur ses critiques de vendredi. "J'ai dit que j'aurais préféré des mesures plus rapides, mais entretemps essayons d'implémenter de façon correcte ce que l'on a décidé (...) Quand il y a un compromis, il faut exécuter le compromis. Regardons maintenant devant nous." La question d'un "baromètre" tel qu'évoqué il y a des mois est revenu sur la table ces derniers jours. Conner Rousseau ne s'y dit pas opposé, s'il comprend des seuils et mesures suffisamment clairs. Mais le socialiste émet aussi des doutes: "s'ils n'arrivent déjà pas à s'accorder en Comité de concertation, je me demande s'ils peuvent être d'accord sur où placer les lignes".