Dans les prochains mois, tous les Belges de plus de 18 ans seront amenés à recevoir la dose de rappel contre le coronavirus.

La campagne pour une troisième chance commence à prendre de l'ampleur. Depuis vendredi dernier, un nouveau cap symbolique a été franchi: deux millions de piqûre de rappel a été administrée en Belgique. Selon les chiffres de Sciensano, 2.083.09 vaccins de rappel ont été administrés jusqu'à ce dimanche. La grande majorité des troisièmes doses ont été administrées en Flandre(1.332.407), contre 120.139 doses à Bruxelles et 612.725 en Wallonie. 769.524 doses ont été attribuées à des personnes de 75 ans et plus.

Comment s'inscrire?

Vous allez recevoir une convocation pour votre troisième dose dans les prochaines semaines/mois. Les ministres de la Santé onten effet décidéd'envoyer une invitation pour une dose de rappel à tous les vaccinés, six mois après la seconde dose pour les vaccins Moderna et BioNTech-Pfizer, quatre mois après la seconde dose pour AstraZeneca, et deux mois après l'unique dose pour le produit de Johnson&Johnson. La dose de rappel concerne plus de 8 millions de personnes.

Vous pouvez cependant déjà prendre rendez-vous si vous le souhaitez. A Bruxelles, via Bruvax. Et en Wallonie, via Q-Vax. Comme pour les deux premières doses, l'inscription permet aux inscrits de bénéficier plus rapidement d'un vaccin s'il y a des places restantes dans certains centres.

