En Belgique, la vaccination commencera le lundi 28 décembre. Trois maisons de repos au total recevront en réalité le vaccin produit par Pfizer-BioNTech. Voici lesquelles.

Lundi soir, VTM et Het Laatste Nieuws rapportaient que le vaccin contre le coronavirus serait administré pour la première fois en Belgique le lundi 28 décembre.

Les premières vaccinations belges auront lieu dans trois maisons de repos du pays : à Notre Dame de Stockel à Woluwe-Saint-Lambert, à La Bonne Maison de Bouzanton à Mons et au woonzorgcentrum Sint-Pieters de Puers-Saint-Amand, a annoncé le Commissariat corona du gouvernement. Le premier citoyen à se faire vacciner sera Jos Hermans, un homme de 96 ans résidant à la maison de repos et de soins de Puers-Saint-Amand, a confirmé la commune.

Les vaccinations se feront en présence des ministres régionaux Alain Maron à Bruxelles, Christie Morreale à Mons et Wouter Beke à Puers-Saint-Amand.

La direction l'a choisi pour recevoir en premier le vaccin car il "s'est toujours tenu strictement aux règles et est très motivé pour se faire vacciner", a déclaré le directeur Fred Rogiers. "Nous espérons aussi qu'il pourra motiver ses concitoyens à se faire vacciner."

La première Wallonne sera Josepha Lambotte, a indiqué de son côté la ministre de la Santé en Wallonie, Christie Morreale, sur Twitter.

Josepha Delmotte sera la première wallonne à être vaccinée contre le #COVID19, symboliquement en même temps que deux autres résidents, un à bruxelles et l'autre en Flandre, ce 28 décembre.

Une première vaccination symbolique, avant le réel coup d'envoi prévu le 5 janvier. D'ici la fin de l'année, nous devrions recevoir un lot "symbolique" des 10.000 premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech. De quoi vacciner 5.000 patients, étant donné que deux doses par patient sont nécessaires.

Les vaccins, produits par Pfizer à Puurs, seront livrés samedi à l'UZ Leuven, où ils seront décongelés le lendemain. Le transport depuis le hub vers les maisons de repos aura lieu lundi matin.

