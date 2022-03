Le nombre d'infections au coronavirus a une nouvelle fois augmenté à Bruxelles, de même que les hospitalisations, mais la situation reste sous contrôle, a indiqué la responsable Covid 19 de la Commission communautaire commune, Inge Neven, faisant le point de la situation.

Selon celle-ci, on a observé, sur les 14 derniers jours, 556 cas positifs pour 100.000 habitants (450 il y a deux semaines).

Le nombre de tests (3.300) est en baisse tout en étant proportionnellement plus élevé qu'ailleurs. Le taux de positivité de ceux-ci (18,2%) est moins élevé que dans les autres provinces.

Au niveau des hospitalisations, on constate, selon Mme Neven, une baisse sur les deux dernières semaines, mais une légère reprise sur les derniers jours. Il importe aussi de tenir compte du fait que le nombre de cas Covid répertoriés en hôpital comprend également les patients qui se sont présentés pour une autre pathologie, mais qui se sont révélés positifs au coronavirus.

En soins intensifs, les patients Covid occupent 9% de la capacité théorique. On a déploré par ailleurs 8 décès sur une semaine.

Comme ailleurs, la vaccination reste en chute libre. On en est actuellement à 4.000 doses administrées par semaine. Des dispositions sont enfin en préparation pour la vaccination de la population ukrainienne qui sollicite un hébergement à Bruxelles, a assuré la responsable du service de l'hygiène de la CoCom.

