Les personnes asymptomatiques qui ont été en contact avec un cas positif de Covid-19 pourront à nouveau se faire tester "à partir de la semaine du 23 novembre", a appris l'agence Belga à bonne source, confirmant une information de la RTBF.

Cette décision a été prise samedi par les différents ministres de la Santé du pays.

Selon la RTBF, les tests pour les personnes asymptomatiques ayant été en contact avec un cas positif reprendraient dès le lundi 23 novembre.

Pour alléger la pression sur les centres de tests et les labos, en pleine seconde vague du coronavirus, les ministres de la Santé et le commissaire coronavirus Pedro Facon avaient décidé le lundi 19 octobre de revoir la stratégie de dépistage "au moins jusqu'au 15 novembre". Il avait alors été décidé que les personnes asymptomatiques ne seraient plus testées mais qu'elles devraient respecter une quarantaine de 10 jours.

