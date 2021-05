Le nombre de personnes hospitalisées en raison d'une infection au coronavirus continue de diminuer. Le nombre de nouveaux cas a lui augmenté par rapport aux sept jours précédents, mais comme ceux-ci comprenaient un jour férié durant lequel moins de tests ont été effectués, il est difficile de comparer les données.

Entre le 20 et le 26 mai, une moyenne de 104,7 admissions à l'hôpital ont été recensées chaque jour pour une infection au coronavirus. Il s'agit d'une baisse de 18% par rapport à la semaine précédente. Il y a encore 1.462 patients Covid (-14%) à l'hôpital, dont 508 dans les unités de soins intensifs (-14%). Au cours de la même période, il y a eu en moyenne 18,3 décès en raison du coronavirus par jour. Cela représente une diminution de 11% sur une base hebdomadaire. Au total, l'épidémie a causé la mort de 24.889 personnes en Belgique. Entre le 17 et le 23 mai, 2.410 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés chaque jour en moyenne, en hausse de 15% par rapport à la semaine précédente, mais il y a également eu 19% de tests en plus par jour (49.826). Le taux de positivité est de 5,4 %. Le taux de reproduction du virus est lui estimé à 0,85. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.