Les mesures de restriction pour lutter contre l'épidémie de la Covid se prolongent, avec la trop lente décrue des indicateurs, et cela provoque des tensions. Politiquement, elles rejoignent d'autres frictions, d'un autre type, et les mettent en relief de façon particulière. Prenez ce nouveau message de Georges-Louis Bouchez et la kyrielle de réactions qui ont suivi. Ce jeudi matin, le président du MR relaie un message et une photo de la FGTB liégeoise illustrant le fait que "plus de 700 militant.e.s étaient présents pour déposer l'appel du jugement condamnant 17 syndicalistes". La distanciation sociale est approximative et le rassemblement visiblement plus large que ceux autorisés en extérieur. Réplique du président libéral, d'ailleurs: "Les rassemblements en extérieur de plus de 4 personnes sont interdits en Belgique mais pas pour le syndicat FGTB! Une certaine gauche doit comprendre que la Loi vaut aussi pour elle. Vont ils être verbalises? Le deux poids, deux mesures ne peut devenir la norme..."L'épisode peut être lu à deux niveaux, au moins.Premièrement, c'est une réponse du berger à la bergère, après les accusations de "populisme" exprimées à demi-mots par le PS à son encontre. Son parti, très critique à l'encontre du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (socialiste flamand), a réclamé une "évaluation" des mesures sanitaires et l'organisation d'un Comité de concertation le 18 octobre pour "envisager un assouplissement" si les chiffres le permettent, ce qui ne sera pas le cas. Le chef de file du PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, avait utilisé cette expression de "populisme".Mais c'est aussi un rappel du bras de fer verbal qui avait opposé libéraux et socialistes au sujet du jugement rendu à l'encontre des dix-sept syndicalistes. Le 23 novembre, le président de la FGTB, ThierryBodson, avait été condamné, avec 16 autres cadres et militants du syndicat, pour avoir bloqué le pont de Cheratte en 2015, lors d'une manifestation. Les bleus avaient applaudi cette décision, en rappellant qu'une personne avait trouvé la mort dans une ambulance bloquée à cette occasion (la justice avait démenti), tandis que les rouges dénonçaient une atteinte au "droit de grève".Forcément, la nouvelle attaque du MR contre la FGTB a fait rugir dans différents camps, à gauche surtout. Où le style Bouchez continue à en indisposer plus d'un. Hervé Rigot, député fédéral socialiste, renvoie les images du congrès de participation du MR qui avait suscité de vives réactions des milieux culturels, en octobre, alors que les sales de spectacles étaient fermées. Le parti libéral avait alors précisé que les règles sanitaires avaient été respectées et que cela avait été "validé par le bourgmestre de Bruxelles" (Philippe Close, un... PS).Même rappel de la part de Raoul Hedebouw (PTB). Avec, boum, une contre-attaque du MR contre... "le populisme" de l'extrême gauche en particulier.Dans le camp associatif, on renvoie à une autre image, celle d'une photo présentant Georges-Louis Bouchez et son homologue Open VLD Gwendolyn Rutten très rapprochés au début de la crise sanitaire, tandis que Jean-Philippe Ducart (Test Achats) s'étonne en retour "du nombre de personnes dans les files d'embouteillage et du nombre d'entreprises ayant 'abandonné' le teleworking". Jeudi après-midi, à la Chambre, le vice-Premier PS Pierre-Yves Dermagne a d'ailleurs annoncé que l'on vérifierait davantage l'obligation de télétravail pour les entreprises qui le peuvent.Si tout cela reste du domaine "anecdotique", cela témoigne toutefois des tensiosn grandissantes au sein de la population au sujet de restrictions qui pèsent sur le moral. Politiquement, c'est l'illustration d'un bras de fer entre les libéraux et les milieux de gauche qui relève, certes, du positionnement stratégique, mais qui pourrait, si l'on n'y prend garde, déraper tôt ou tard.