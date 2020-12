Plusieurs provinces flamandes ont annoncé qu'elles prendraient des mesures très strictes pour les fêtes de fin d'année. Une zone de police du Limbourg compte même déployer des drones pour s'assurer du respect de l'interdiction des feux d'artifice et des mesures sanitaires.

Selon VTM, la zone de police Carma (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen et Zutendaal) avait déjà fait usage de drones l'année passée pour détecter des feux d'artifice illégaux pendant la période des fêtes de fin d'année. Ces appareils avaient également été déployés au cours du printemps dernier pour surveiller le respect des mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Caméras thermiques

Des caméras thermiques pourront par ailleurs être fixées sur les drones, permettant ainsi à la police de contrôler les personnes à l'extérieur. La police dispose également d'un drone équipé d'un mégaphone. Celui-ci devrait être employé pour s'adresser aux gens en cas d'incident. Ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires s'exposent à une amende de 250 euros.

Dans la province d'Anvers, la gouverneure Cathy Berx s'est réunie avec les bourgmestres pour discuter de mesures plus strictes en vue des fêtes de fin d'année. Berx, désormais connue pour avoir pris des mesures très strictes cet été, souhaite à tout prix éviter une troisième vague de la pandémie après les vacances de Noël. "J'espère que Thanksgiving aux États-Unis nous ouvrira les yeux sur ce qui risque de se passer ici", déclare-t-elle au quotidien Het Laatste Nieuws.

Feux d'artifice interdits, mais pas les pizzas

Ainsi, Berx a l'intention d'interdire les tours de chants de Nouvel An (où les enfants vont chanter aux portes) et d'Épiphanie. La police sera chargée de maintenir l'ordre. "Toutes les zones de police de la province d'Anvers, 24 au total, déploieront des équipes supplémentaires pour respecter les mesures covid et l'interdiction de feu d'artifice", déclare-t-elle. Elle souligne que la police n'hésitera pas à intervenir en cas de nécessité.

Cathy Berx, gouverneure d'Anvers.

Initialement, la gouverneure avait annoncé qu'elle allait compter les pizzas livrées, afin d'éviter les rassemblements trop nombreux, mais elle est revenue sur ses propos. À cet égard, de nombreux traiteurs confient que certains clients leur commandent des dizaines de portions pour le réveillon de Noël ou Nouvel An, un signe qui pourrait indiquer que beaucoup de gens ne comptent pas respecter les mesures sanitaires en vigueur.

En Flandre-Occidentale, les personnes qui transgressent les mesures seront très sévèrement sanctionnées. "On infligera directement une amende, sans discussion", affirme le gouverneur Carl Decaluwé. Les corps de police qui disposent de drones et de réseaux de caméras les déploieront pour contrôler les foules dans les rues commerçantes et autres endroits publics.

Avec Belga

