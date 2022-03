Lundi, 2.100 personnes positives au nouveau coronavirus étaient hospitalisées en Belgique, dont 173 étaient soignées aux soins intensifs (-16%), selon le tableau de bord de Sciensano mis à jour mardi matin. Les contaminations et les admissions pour covid sont à la hausse.

Au cours de la période allant du 8 au 14 mars, 151 admissions à l'hôpital en moyenne ont été enregistrées chaque jour pour cause de coronavirus, une augmentation de 7% par rapport à la période de référence précédente.

Entre le 5 et le 11 mars, 7.936 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 31% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de tests ayant augmenté à un rythme moins soutenu, le taux de positivité est en hausse et s'affiche à 24,6%.

Durant la même période, un peu moins de 20 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-1%).

Le taux de reproduction du virus s'établit à 1,05. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à progresser.

Au cours de la période allant du 8 au 14 mars, 151 admissions à l'hôpital en moyenne ont été enregistrées chaque jour pour cause de coronavirus, une augmentation de 7% par rapport à la période de référence précédente. Entre le 5 et le 11 mars, 7.936 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 31% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de tests ayant augmenté à un rythme moins soutenu, le taux de positivité est en hausse et s'affiche à 24,6%. Durant la même période, un peu moins de 20 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-1%).Le taux de reproduction du virus s'établit à 1,05. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à progresser.