Au cours des sept derniers jours, 207 personnes en moyenne ont été admises chaque jour à l'hôpital en raison d'une infection par le coronavirus, ressort-il samedi des données communiquées par l'Institut de santé publique Sciensano. Ce nombre a presque doublé par rapport à la semaine précédente, lorsque les hospitalisations s'élevaient encore à 107 par jour en moyenne

Vendredi, 2.098 patients étaient encore soignés à l'hôpital, contre 1.189 le 9 octobre. Il s'agit d'une augmentation de 76% en une semaine. Cette hausse se fait également sentir dans les services de soins intensifs, qui accueillaient vendredi 358 patients, contre 212 (+69%) vendredi 9 octobre. Depuis le 15 mars, 22.655 personnes contaminées par le Sars-CoV-2 ont séjourné à l'hôpital.

Pour faire face à l'afflux de patients et à la saturation qui menace, tous les hôpitaux universitaires et généraux de Belgique devront être en mesure de passer à la phase 1B du plan d'urgence hospitalier au plus tard le lundi 26 octobre. Cela signifie notamment que la moitié des lits de soins intensifs est dédiée à la prise en charge de patients Covid-19.

Basé sur le nombre d'hospitalisations, le taux de reproduction du virus s'envole également à 1,516 (estimation médiane). Cela signifie que chaque malade contamine à son tour en moyenne une personne et demie.

C'est en communauté germanophone que le nouveau coronavirus semble actuellement se reproduire le plus, avec un taux de reproduction estimé de 1,903. De l'autre côté du spectre, c'est dans la capitale que le virus semble se reproduire le "moins vite" avec un taux de reproduction de 1,268 et une progression de 57% du nombre de cas entre la période du 30 septembre au 6 octobre et celle comprise entre le 7 et le 13 octobre. Toutes les autres provinces approchent ou dépassent les 100% de nouveaux cas supplémentaires entre les deux périodes.

La Région de Bruxelles-Capitale et la province de Liège sont toutefois les deux régions où le taux d'incidence est le plus élevé, avec respectivement 1.021 cas par 100.000 Bruxellois et 1.122 cas par 100.000 habitants de la province liégeoise. À l'inverse, la Flandre orientale ne compte "que" 310 malades sur 100.000 habitants. L'incidence nationale se situe à 621 personnes porteuses du coronavirus sur 100.000 résidents.

La Belgique a atteint mardi le cap symbolique des 10.000 nouvelles contaminations sur une seule journée. En moyenne, 6.764 cas positifs ont été détectés quotidiennement entre le 7 et le 13 octobre, contre 3.434 durant la période de sept jours précédente (+97%). Le taux d'incidence pour la semaine du 7 au 13 octobre est estimé à 412 cas positifs sur 100.000 habitants. Entre le 30 septembre et le 6 octobre, ce taux était de 209,2/100.000 habitants.

Entre le 7 et le 13 octobre encore, le virus a fait 25 morts (+11,7) en moyenne par jour. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 202.151 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.359 en sont décédées.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 13,3% à l'échelle nationale.

