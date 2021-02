Les nouvelles contaminations au coronavirus et les admissions à l'hôpital sont toujours en hausse, alors que le cap des 22.000 décès dus au virus a été franchi.

Le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus est toujours en hausse, avec 2.293,7 cas détectés en moyenne par jour (+24%) entre le 16 et le 22 février. Au total, la Belgique a recensé 763.885 infections avérées depuis le début de l'épidémie.

Sur la même période, 38.013,4 tests ont été effectués, soit 9% de moins que lors de la période de référence précédente.

Les admissions à l'hôpital augmentent aussi, avec en moyenne 125,6 (+4%) hospitalisations par jour entre le 19 et le 25 février. Hier/jeudi, 1.761 lits étaient occupés à l'hôpital par des patients Covid-19 (+1%), dont 368 en soins intensifs (+2%).

Entre le 16 et le 22 février, 28 personnes sont décédées en moyenne par jour du virus (-30%), portant le bilan à 22.006 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus s'établit à 1,03. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus progresse.

Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, atteint lui 6,6%, (+1,3%).

Selon les statistiques de Sciensano, 442.640 Belges ont reçu une première dose de vaccin, ce qui correspond à 4,8% de la population, et 288.712 en ont reçu deux (3,1%).

