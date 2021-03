A la date de jeudi, 78% du personnel des hôpitaux bruxellois avaient été vaccinés, a indiqué vendredi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), dans le cadre des questions d'actualité posées au parlement régional.

Selon lui, le nombre de vaccins administrés dans les hôpitaux de la capitale s'élevait jeudi à 48.018 (dont 17.306 en deuxième dose).

Une enquête est en cours pour connaitre la proportion de résidents non-bruxellois parmi les personnes vaccinées dans la capitale. Pour le moment, les données disponibles montrent que 55% du personnel vacciné au sein des établissements de soins et de différents services à la population proviennent des Régions flamande et wallonne.

Le ministre n'a pas caché qu'il réclamait sans cesse d'avoir des chiffres fiables et qui reflètent la réalité du travail exercé par les centres et institutions bruxelloises.

"Etant donné que cela bloque pour le moment avec VaccinNet et Sciensano sur cette question, nous sommes en train de réaliser des enquêtes afin de connaitre le nombre de personne vaccinés au sein des structures qui résident à Bruxelles et qui ne résident pas à Bruxelles. Ceci afin de communiquer des chiffres fiables et demander notre quota de vaccins pour les Bruxellois", a ajouté M. Maron (Ecolo).

A ce sujet, des données reçues jusu'à présent par son cabinet, M. Maron a pu produire une estimation du nombre de non-Bruxellois dans les MR/MRS (4.754); dans les hôpitaux (16.707); dans les services de police (979); dans les services de première ligne (13.068); dans les métiers essentiels (963).

Au sein des hôpitaux, une enquête est en cours. Les données déterminées pour les 11.159 personnes vaccinées donnent la répartition suivante: 25,7% résident en Flandre, 27,3% en Wallonie, 1,4% non déterminé; et 45.6% à Bruxelles.

