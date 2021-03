Durant la semaine du 22 mars, la Flandre va administrer 154.257 doses de vaccins, soit plus de 20.000 que la semaine précédente. Au cours de la semaine du 29 mars, ce chiffre devrait passer à 191.421 doses, indique vendredi l'Agence flamande de la santé lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

La part du lion des vaccins prévus la semaine prochaine ira aux centres de vaccination (86.895), puis dans les hôpitaux (37.530) et les institutions collectives de soin (18.630).

Le tempo augmentera encore durant la semaine du 29 mars avec 191.421 doses prévues en Flandre. Plus des deux tiers des vaccins sont destinés aux centres de vaccination (165.945).

"Les centres de vaccination deviendront de plus en plus le coeur de la campagne de vaccination", a déclaré le ministre flamand du Bien-être social Wouter Beke (CD&V).

